Nieder-Ramstadt: Äpfel feilgeboten und Geldbeutel entwendet /Trickdiebe verschaffen sich Zugang zu Wohnung

Polizei warnt

Mühltal (ots)

Mit der Geschichte Äpfel verkaufen zu wollen, haben zwei noch unbekannte Frauen am Montag (6.12.) ihr Unwesen in der Friedrichstraße getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täterinnen bei einer 82-jährigen Anwohnerin geklingelt und zunächst das Obst angeboten. Im Verlauf des Gespräches gab eine der Kriminellen an, auf die Toilette zu müssen und verschaffte sich auf diesem Weg Zugang zum Haus. Dort betrat sie unbemerkt die Küche und ließ die Geldbörse der Seniorin mitgehen. Mit der Geldbörse erbeutete das Duo unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. In einem weißen Transporter traten sie anschließend die Flucht an.

Das Kommissariat 24 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, denen die verdächtigen Personen oder das Fahrzeug vor, während oder auch nach der Tat aufgefallen sind. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Trickdiebe auch bei anderen Anwohnern in Nieder-Ramstadt geklingelt und ihre vermeintliche "Ware" feilgeboten haben.

Zu den äußeren Erscheinungen der Frauen ist bekannt, dass eine der Täterinnen ein "lückenhaftes" Gebiss hatte. Sie wurde als etwa 1,70 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und mit blonden Haaren, die zu einem Dutt gebunden waren, beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war sie mit einer blauen Jacke und einer gemusterten Hose bekleidet. Ihre etwa 60-jährige Begleiterin hatte einen auffallend "gebückten" Gang und trug ein Stirnband. Beide Frauen sprachen einen Odenwälderischen Dialekt.

Zeugen, denen das Duo oder der weiße Transporter aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo (K24) unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Die ermittelnden Beamten nehmen zudem das aktuelle Geschehen zum Anlass, erneut zu warnen und raten dringend: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Ihnen unbekannte Personen in ihre Wohnung!

