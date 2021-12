Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gartenhütte aufgebrochen und Mountainbike entwendet

Darmstadt (ots)

Am frühen Montagabend (6.12.) haben die Besitzer eines Fahrrades den Diebstahl ihres Velos entdeckt. Das Mountainbike "DownHill" in der Farbe Silber war abgeschlossen in einer Gartenhütte in der Landwehrstraße abgestellt worden. Um an ihre Beute zu gelangen hatten sich die Kriminellen Zugang zu der Gartenhütte verschafft und waren anschließend mit dem Diebesgut geflohen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis Sonntagnachmittag (5.12.) zurückreichen. Hinweise zu den Tätern nehmen die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

