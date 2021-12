Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Cabriodach aufgeschnitten und nach Beute gesucht

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf ein schwarzes Cabrio, das in einer Tiefgarage in der Adelungstraße parkte, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (3.12.), 18 Uhr und Montagnachmittag (6.12.), 16 Uhr abgesehen. Um in den Innenraum des Autos zu gelangen hatten die Täter das Cabriodach aufgeschlitzt. Auf der anschließenden Suche nach Wertgegenständen blieben die Unbekannten ohne Erfolg und traten die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen zu dieser Tat unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

