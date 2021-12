Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Berauscht am Steuer und Drogen dabei

Nauheim (ots)

Einen 33 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Dienstag (07.12.) "Am Schafsteg". Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 33-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte im Anschluss den vorherigen Konsum von Marihuana ein. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten zudem insgesamt knapp 100 Gramm Haschisch, Marihuana und Amphetamin sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinwiesen. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell