POL-DA: Rüsselsheim: Polizei und Stadtpolizei kontrollieren gemeinsam/Blanko-Impfpässe in Shishabar beschlagnahmt

Rüsselsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie der Stadtpolizei Rüsselsheim, kontrollierten am Montagabend (06.12.) vier Lokalitäten in der Innnenstadt. HIerbei handelte es sich um ein Cafe, eine Sportsbar und zwei Shisha-Bars.

Während in zwei Lokalen keinerlei Verstöße festgestellt wurden, erstatteten die Ordnungshüter in einer Sportsbar Anzeigen wegen unerlaubtem Glücksspiel sowie Verstößen wegen eines mangelhaften Spielautomaten und einem Verstoß gegen die derzeit geltenden Corona-Verordnungen.

In einer Shisha-Bar schlug beim Betreten zunächst der Kohlenmonoxidmelder der Kontrolleure an. Alle Anwesenden mussten das Gebäude daraufhin verlassen und Türen und Fenster wurden geöffnet. Die alarmierte Feuerwehr konnte später wieder Entwarnung geben. Neben Hygienemängeln, einer mangelhaften Lüftungsanlage und Verstößen gegen die Spielverordnung sowie gegen die Pfandpflicht, bemerkten die Gesetzeshüter am Tresen der Bar einen Stapel mit zehn Blanko-Impfpässen, in denen jeweils zwei Impfungen in Form von Chargen-Aufkleber eingetragen waren. Die Impfpässe wurden von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Ausweisen dauern diesbezüglich an.

