Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unbekannte Person schlägt Frontscheibe am Pkw ein - Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht vom 04.12.2021 auf den 05.12.2021 schlug eine bislang unbekannte Person in der Rheinstraße in Walldorf ein Loch in die Frontscheibe eines silbernen Opel Zafira. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 40060 entgegen.

