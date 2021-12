Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Am 06.12.2021 in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr wurde in Heppenheim in der Viernheimer Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Zafira in der Farbe dunkelblau. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher, ohne seine Daten zu hinterlassen. Sofern es Zeugen für diesen Verkehrsunfall gibt, werden diese gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell