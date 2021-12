Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Hausfassade mit Farbe beschmiert

Mehrere Hundert Euro Schaden

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf die Hauswand einer Arztpraxis in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Pfungstädter Straße, hatten es Vandalen in der Zeit zwischen Samstag (4.12.) und Montag (6.12.) abgesehen. Mit roter Farbe beschmierten die noch unbekannten Täter die Fassade und verursachten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei (Polizeiposten in Eberstadt) ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell