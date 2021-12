Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Flugpassagierin aus Jamaika strandet auf Bundesstraße 43/Polizei hilft weiter

Kelsterbach (ots)

Eine 77 Jahre alte Seniorin aus Jamaika, die zu Fuß auf der Bundesstraße 43 unterwegs war, meldeten Zeugen der Polizei in der Nacht zum Freitag (03.12.), gegen 1.00 Uhr.

Die Beamten nahmen die völlig orientierungslose Frau anschließend in Obhut. Wie sich im Rahmen der Nachforschungen durch die Ordnungshüter herausstellte, kam die 77-Jährige am Tag zuvor mit dem Flieger aus Jamaika am Flughafen Frankfurt an, trat ihren Anschlussflug nach Italien allerdings nicht an und strandete in der Folge in Kelsterbach. Die an einer Demenzerkrankung leidende Frau wurde von der Polizei später direkt an den Abfertigungsschalter der entsprechenden Fluggesellschaft gebracht, von den Gesetzeshütern bei der Umbuchung betreut und schlussendlich an das Personal der Airline übergeben, um den Weiterflug nach Italien sicherzustellen. Zudem informierten die Polizisten einen Angehörigen der Frau, der die 77-Jährige am Zielort in Empfang nahm.

Bereits am 12. November ereignete sich ein ähnlicher Fall mit einem 75 Jahre alten Mann aus Großbritannien, der am späten Abend an einem Imbiss aufschlug. Auch diesem orientierungslosen Senior verhalfen die Kelsterbacher Polizisten nach stundenlangen Recherchen zum Flug nach Dublin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell