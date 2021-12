Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autoreifen zerstochen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Freitag (3.12.) bekannt wurde, hatte es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (1.12.) und Freitag (3.12.) auf mehrere geparkte Autos in der Mahalia-Jackson-Straße abgesehen und bei mindestens sieben Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

