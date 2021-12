Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Zeilhard: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Reinheim-Zeilhard (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Goldgrundring" in der Nacht zum Sonntag (5.12.) eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich unter Gewalteinwirkung an einem Fenster Zutritt in das Haus. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute, entwendeten jedoch nach jetzigem Stand nichts. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt, hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell