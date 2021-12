Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Lengfeld: Werkzeug erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Otzberg-Lengfeld (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Zu den Steinbrüchen" geriet zwischen Samstag (4.12.) und Sonntag (5.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Hauses und begaben sich von dort aus in den Keller. Hier machten sie sich mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Fräsmaschine und eine Stichsäge, zur Beute und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2000 Euro geschätzt.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

