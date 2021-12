Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: 2. Ergänzungsmeldung zum Dachstuhlbrand eines Gebäudes nahe der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg.

Gemarkung Messel (ots)

Der in den Bezugsmeldungen (Auftragsnummer 4593056 und 4593060) berichtete Dachstuhlbrand eines Gebäudes in der Gemarkung Messel, nahe der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg ist mittlerweile durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Messel und Dieburg, sowie der Berufsfeuerwehr Darmstadt unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Der Kreisbrandinspektor des Landkreises Darmstadt-Dieburg, ein Baugutachter des THW Groß-Umstadt und eine Betreuungseinheit der Johanniter aus Dieburg waren ebenfalls am Brandort. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein unbewohntes, anderthalbstöckiges, kleines, ehemaliges Wohngebäude. Es ist akut einsturzgefährdet und kann derzeit nicht begannen werden. Über das weitere Vorgehen am Brandort wird im Laufe des Tages entschieden werden. Die Sperrung der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg konnte bereits um 01:50 Uhr wieder aufgehoben werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

