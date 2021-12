Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ergänzungsmeldung zum Dachstuhlbrand eines Gebäudes nahe der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg.

Gemarkung Messel (ots)

Wie bereits berichtet (Auftragsnummer 4593056) brennt seit Sonntag (05.12.), um kurz vor Mitternacht, ein Gebäude in der Gemarkung Messel, in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Gebäude nicht mehr bewohnt ist. Ob sich allerdings Personen im Gebäude befunden haben, konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr aus Messel ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebäude kann wegen möglicher Einsturzgefahr nicht betreten werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Die Bahnstrecke ist weiterhin gesperrt. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

