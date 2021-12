Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erstmeldung: Gebäude und Wohnwagen nahe der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg brennt

Gemarkung Messel (ots)

Gemarkung Messel - Aktuell brennt der Dachstuhl eines Gebäudes in der Gemarkung Messel, nahe der Bahnstrecke Darmstadt - Dieburg. Um kurz vor Mitternacht am Sonntag (05.12.) meldete der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges das Feuer über Notruf bei der Zentralen Rettungsleitstelle Dieburg. Sofort entsandte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten das zwischen Messel und Dieburg befindliche Gebäude feststellen. Die Feuerwehr aus Messel hat mit den Löscharbeiten begonnen. Ob das Gebäude noch zu Wohnzwecken genutzt wird und ob sich noch Personen im Gebäude befinden bzw. befunden haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Da das Gebäude nur wenige Meter von den Gleisen entfernt steht wurde die Bahnstrecke vorsorglich gesperrt. Auf dem Gelände des Gebäudes war auch ein Wohnwagen abgestellt. Auch dieser hatte gebrannt und wurde abgelöscht. In dem Gefährt befanden sich keine Personen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell