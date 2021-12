Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach/OT Vöckelsbach: +++Erstmeldung zu Brand einer Kfz-Werkstatt in Wohnhaus

Mörlenbach/OT Vöckelsbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.12.) gegen 03:45 Uhr meldete eine Hausbewohnerin der Rettungsleitstelle Bergstraße einen Brand in der Kfz-Werkstatt im EG des Gebäudes. Die Bewohner der Einlieger- und der Dachgeschosswohnung konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, bevor das Feuer auf die Einliegerwohnung übergriff. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell an. Angaben zur möglichen Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell noch nicht möglich. Es wurde niemand verletzt. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

