Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag (03.12.2021) zwischen 08:40 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grünen Opel Adam, welcher in der Farmstraße 101 (Walldorfer Karree) vor dem Geschäft "JYSK" abgestellt war. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell