Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Verdächtige Geräusche am Abend

Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Schmuck und Geld erbeutet

Messel (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am Donnerstag (2.12.) die Wohnräume eines Einfamilienhauses im Lerchenweg heimgesucht und Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Kriminellen über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Anwesen, suchten dort nach Beute und entwendeten unter anderem Schmuck und Geld. Die Tatzeit wird derzeit zwischen 19 bis 19.15 Uhr eingrenzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten Zeugen verdächtige Geräusche aus der Wohnung vernommen. Der von den Tätern verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

