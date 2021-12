Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad König (ots)

In der Kimbacher Straße wurde am Mittwoch (01.12.) gegen 17 Uhr eine graue Mercedes A-Klasse beschädigt. Der unbekannte Verursacher fuhr mit einem größeren Traktor gegen den linken Außenspiegel der entgegenkommenden A-Klasse. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 250 Euro. Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Berichterstatter: Polizeikommissar Schubert, PSt. Erbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell