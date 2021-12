Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels-Kolmbach: Weißer Audi im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Lindenfels-Kolmbach (ots)

Ein weißer Audi geriet in der Nacht zum Donnerstag (2.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Wagen war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Kolmbach" abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine grüne Jacke der Marke "Barbour". Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2500 Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell