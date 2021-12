Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Trautheim: Bargeld erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Mühltal-Trautheim (ots)

Kriminelle erbeuteten aus einem Einfamilienhaus am Mittwoch (1.12.) in der "Alten Darmstädter Straße" mehrere Tausend Euro Bargeld. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 14 und 19 Uhr gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt über die Terrassentür ins Innere des Hauses. Nachdem sie mehrere Schränke durchwühlten, stießen sie auf mehrere Tausend Euro, die sie im Anschluss entwendeten.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell