Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Wohnhäuser im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Mehrere Wohnhäuser in Alsbach-Hähnlein gerieten im Tatzeitraum zwischen Montag (29.11.) und Mittwoch (1.12.) in das Visier Krimineller.

Über den Balkon gelang es den Unbekannten sich in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße Zutritt zu verschaffen. Im Inneren angelangt durchsuchten sie mehrere Schränke und Räume nach potentieller Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie unter anderem Schmuck und Kleidung. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Auch ein Mehrfamilienhaus in der Schulstraße blieb von den Kriminellen nicht verschont. Sie machten sich an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Haus. Nachdem sie mehrere Räume durchwühlten, flüchteten sie nach jetzigem Stand ohne Beute.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell