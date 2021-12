Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 32-Jähriger mit 1,69 Promille am Steuer gestoppt

Darmstadt (ots)

Die Kontrolle eines 32 Jahre alten Mannes endete am frühen Donnerstagmorgen (2.12.) in der Otto-Röhm-Straße mit der Untersagung der Weiterfahrt und der Einleitung eines Verfahrens wegen Trunkenheit am Steuer. Gegen 3 Uhr war der Autofahrer von einer Streife gestoppt und überprüft worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Ober -Ramstadt mit 1,69 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Wagenlenker musste mit zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme sowie eine Blutprobenentnahme. Im Anschluss wurde der Gestoppte nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen.

