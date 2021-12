Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tür geöffnet und Rucksack entwendet

Täter flüchtet mit Beute

Darmstadt (ots)

Ein circa 1,66 Meter großer, schlanker und dunkel gekleideter Mann hat am Mittwochmorgen (1.12.) sein Unwesen in der Saalbaustraße getrieben. Der dreiste Täter näherte sich gegen 7 Uhr einen dort parkenden weißen Lastwagen, öffnete plötzlich die Beifahrertür und schnappte sich den auf dem Beifahrersitz liegenden Rucksack. Dabei schien der noch Unbekannte davon unbeeindruckt zu sein, dass der 59-jährige Besitzer des Rucksacks auf dem Fahrersitz saß. Zu Fuß trat der Dieb seine Flucht über die Rheinstraße in Richtung des Cityrings an. Dort verlor sich seine Spur. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden oder dem Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell