Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Akustischer Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Darmstadt (ots)

Der akustische Alarm einer Gaststätte in der Siemensstraße hat am frühen Mittwochmorgen (1.12.) einen ungebetenen Gast in die Flucht geschlagen und ihn damit von seinem weiteren kriminellen Vorhaben abgehalten. Um in das Lokal zu gelangen, hatte der Täter zunächst versucht, die Glastür einzuschlagen. Nachdem die Tür standhielt, hebelte der Kriminelle eine seitlich gelegene Schiebetür auf. Beim Betreten der Räume löste das Alarmsignal aus und der Täter ergriff die Flucht ohne Beute. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

