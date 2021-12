Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Parfümdiebstahl

54-Jährige verletzt Ladendetektiv

Viernheim (ots)

Weil eine 54-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis am Mittwochmorgen (01.12.) nach einem Diebstahl den Ladendetektiv verletzt hat, wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung gegen sie ermittelt. Die Tatverdächtige wurde gegen 9.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Warenhaus im Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße, die Warensicherung von vier Parfümpackungen entfernte. Im Anschluss steckte sie die Ware im Wert von über 230 Euro in eine Tasche und verließ, ohne zu bezahlen, das Geschäft. In der Ladenzeile wurde die Frau vom Detektiv gestoppt. Die 54-Jährige schlug dabei so um sich, dass der Mann am Kopf verletzt wurde.

