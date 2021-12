Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Gaststätte im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Eine Gaststätte in der Mühlstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (1.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 2.40 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, weil sich offenbar zwei junge Männer mit einer Kasse auf der Flucht befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, stammte die entwendete Kasse aus einer dortigen Gaststätte. Die Unbekannten verschafften sich unter Gewalteinwirkung Zutritt und entwendeten die Kasse. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Alter des flüchtigen Duos wurde auf circa 14-20 Jahre geschätzt. Beide waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Kappen. Einer der Flüchtigen hatte eine weiße Aufschrift auf seiner schwarzen Hose. Er soll um die 1,50 bis 1,60 Meter groß gewesen sein. Der Zweite soll etwas größer, circa 1,60 bis 1,70 Meter, gewesen sein.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Männern geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

