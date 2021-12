Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Autoreifen erbeutet und geflüchtet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Pfungstadt (ots)

In den Fokus Krimineller sind am Dienstagmorgen (30.11.), gegen 9 Uhr, die Reifen eines Mercedes in der Bergstraße geraten.

Der Wagen war in einem dortigen Hof abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand montierten die Unbekannten alle Räder und Felgen des grauen Wagens ab und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt. Hierbei entstand ein Schaden am Wagen. Insgesamt werden diese auf circa 2000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

