POL-DA: Gorxheimertal/ Unter-Flockenbach: Neben Schmuck und Geld auch Lampen mitgenommen

Einbrecher in Unter-Flockenbach

Gorxheimertal (ots)

Zwei Einfamilienhäuser in Unter-Flockenbach wurden im Laufe des Dienstags (30.11.) von Einbrechern heimgesucht. Die Schäden sind in den Abendstunden festgestellt worden.

Im Lärchenweg stiegen die Täter zwischen 18 Uhr und 21 Uhr durch das aufgebrochene Fenster in die Souterrainwohnung. Im Anschluss gelangten sie über das Treppenhaus in die oberen Etagen des Hauses. Bei der Durchsuchung der Zimmer ließen die Täter Geld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen.

In der angrenzenden Straße "Am Schäfersacker" gingen die Täter genauso vor, wie im Lärchenweg. Obwohl das angegangene Fenster verriegelt war, wurde es gewaltsam geöffnet und das Haus über das Untergeschoss betreten. Offenbar war dort für die Einbrecher nicht viel zu holen. Mit zwei portablen Lampen im Wert von etwa drei Euro verschwanden sie wieder durch das aufgebrochene Fenster. Der entstandene Sachschaden dürfte hier nach ersten Schätzungen bei 500 Euro liegen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen bezüglich fremder Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Lärchenweg und Am Schäfersacker, gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 41) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

