Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Brand in Küche von Asylunterkunft

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Gemeinschaftsküche einer Asylunterkunft "Am Flurgraben" brach am Dienstagabend (30.11.), gegen 19.40 Uhr, ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr konnten die Flammen anschließend rasch löschen und entlüfteten das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt an einem Elektroherd zu dem Brandausbruch geführt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell