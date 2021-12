Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Brand auf Balkon geht glimpflich aus

Nauheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag (30.11.), gegen 15.15 Uhr, auf einem Balkon im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße ein Brand aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen anschließend rasch und sorgte für einen glimpflichen Ausgang des Feuers. Das Feuer griff nicht auf den Wohnkomplex des Hauses über. Vorsorglich mussten alle Bewohner kurzzeitig das Gebäude verlassen, konnten aber anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand entstand kein nennenswerter Schaden.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könnte der Brand von einem Aschenbecher auf dem Balkon ausgegangen sein.

