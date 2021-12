Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Schuppen brennt/Rund 30.000 Euro Schaden

Biebesheim (ots)

Ein Schuppen in der Rheinstraße, der zur Aufbewahrung von Mülltonnen genutzt wurde, stand am Dienstagabend (30.11.), gegen 19.15, in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben. Möglicherweise führte ein technischer Defekt zum Brandausbruch. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

