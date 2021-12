Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Erbach (ots)

Zwischen Sonntag (28.11.) und Dienstag (30.11.) hatte eine Odenwälderin ordnungsgemäß ihren Pkw am Straßenrand in der Neckarstraße (B45) in Fahrtrichtung Michelstadt geparkt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das geparkte Fahrzeug von einem unbekannten Kraftfahrzeug in gleicher Fahrtrichtung gestreift. Der oder die verantwortliche Fahrzeugführer:in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw dürfte sich auf ca. 8000 EUR belaufen. Hinweise an die Polizeistation Erbach unter 06062-953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell