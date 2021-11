Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Kupferkabel im Wert von mindestens 100.000 Euro erbeutet/Kripo fragt: Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots)

Das Firmengelände eines Elektrogroßhandels in der Mainzer Straße geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (26.11.) und Montagmorgen (29.11.) in das Visier von Metalldieben.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch einen Metallzaun Zugang auf das Firmengelände und ließen anschließend Kupferkabel im Wert von mindestens 100.000 Euro mitgehen. Die Beute wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Bahnlinie verbracht und dort anschließend auf ein Fahrzeug verladen.

Die Beamten des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22 haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise von Zeugen. Wem sind in der fraglichen Zeit im Bereich des Tatorts verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat dort anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/6960 erreichbar.

