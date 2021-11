Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Jugendliche am Werk

Mülleimer-Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots)

Der Brand eines Mülleimers in einer öffentlichen Toilette in der Goethestraße, rief am Montagabend (29.11.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Ein Zeuge informierte gegen 19.40 Uhr die Einsatzkräfte über den Brand und gab an, dass kurz darauf zwei Jugendliche aus dem Toilettenhäuschen gerannt sein sollen. Den brennenden Inhalt des Mülleimers konnte die Feuerwehr schnell löschen. Bei dem Brand wurde auch der Boden in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Als der Zeuge das flüchtige Duo kurze Zeit später erneut am Einsatzort bemerkte, alarmierte dieser umgehend die Polizei. Bis zum Eintreffen einer Streife konnte er die Jugendlichen festhalten.

Im Anschluss leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein und gaben die beiden 12-jährigen Tatverdächtigen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell