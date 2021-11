Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/L3094: Porsche flüchtet bei Geschwindigkeitskontrolle

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg/L3094 (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dieburg führten am Sonntagvormittag (28.11.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 3094 bei Dieburg durch.

In diesem Zusammenhang soll ein bislang Unbekannter gegen 12.30 Uhr mit 174 km/h, bei erlaubten 70, in Richtung Kontrollstelle gefahren sein. Als er offenbar die Geschwindigkeitskontrollen der Ordnungshüter bemerkte, drehte er plötzlich um und soll in Richtung Dieburger Innenstadt, Berliner Straße, geflüchtet sein. Bei dem Wagen soll es sich um einen älteren schwarzen Porsche Cayenne gehandelt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.

Die Polizei in Dieburg fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum beschriebenen Wagen geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

