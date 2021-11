Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Diebstahl aus Keller gesucht

Wer hat den Abtransport von Baumaschinen bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am Montagvormittag (29.11.) sind die Spuren ungebetener Besucher in dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße bemerkt und die Polizei informiert worden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen zeigte sich, dass die Tatzeit bis zum Freitag (26.11.) zurückreicht. Nach derzeitigen Kenntnisstand verschafften sich die Täter Zugang zu dem Mehrfamilienhaus nahe des Kennedyplatzes, suchten den Kellerraum auf und transportierten aus diesem mehrere Baumaschinen und Materialien im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Möglicherweise wurden die Kriminellen bei dem Abtransport ihrer Beute beobachtet?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des für diesen Fall zuständigen Kommissariats 43, zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell