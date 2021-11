Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Michelstadt: Rauschgiftkontrollen im Stadtgebiet

Erbach/ Michelstadt (ots)

Im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität haben Fahnder des Kommissariats 34, gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei am Montag (29.11.) Kontrollen in den Stadtgebieten Erbach und Michelstadt durchgeführt. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21 Uhr wurden zwanzig Personen kontrolliert. Bei drei Fünfzehnjährigen und zwei Männern, im Alter von 18 und 26 Jahren beschlagnahmten die Beamten Kleinstmengen Marihuana. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die drei minderjährigen Jungen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

