POL-ERB: Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Böllstein (ots)

Am Montag (29.11.) gegen 16:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Odenwälder die K211 von der Spreng kommend in Fahrtrichtung Böllstein. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Böllstein kommt dem Audi ein weißer Pkw entgegen und kollidiert mit dessen linken Außenspiegel. Der entstandene Schaden wird auf 200 EUR geschätzt. Der weiße Pkw entfernt sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

