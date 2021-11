Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Lagerhalle im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Eine Lagerhalle in der Weiherhausstraße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (25.11.) und Montag (29.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Lagerhalle, in der unter anderem Fahrzeugreifen deponiert sind. Im Inneren angelangt, hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen noch andauernder Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

