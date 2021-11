Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach/ Rimbach: Handwerker-Autos aufgebrochen

Mörlenbch/ Rimbach (ots)

Werkzeug im Wert von über 3000 Euro sind aus zwei Handwerker-Autos gestohlen worden. Die Aufbrüche in Rimbach-Zotzenbach und Mörlenbach wurden am Samstagmorgen (27.11.) entdeckt. In beiden Fällen handelt es sich um Fahrzeuge von Elektrikern. In Rimbach-Zotzenbach schlugen die Täter die Heckscheibe des Firmenfahrzeugs in der Philipp-Reis-Straße ein. In Mörlenbach in der Webergasse ist eine Seitenscheibe betroffen. Aus den Fahrzeugen schnappten sich die Täter Werkzeugkisten, Bohrmaschinen und Spezialwerkzeug.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell