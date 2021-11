Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend den 28.11. gegen 18:00 Uhr bis zum 29.11. gegen 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Höngenstraße in Rüsselsheim. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen grauen Smart, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Beschädigt wurde der vordere Kotflügel, auf der Fahrerseite. Der Sachschaden an dem Pkw des Geschädigten beläuft sich in etwa in auf 2.500 Euro. Die Polizeistation Rüsselsheim, Telefonnummer 06142 6960, bittet um Hinweise.

