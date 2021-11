Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Mit Sprengstoff beladener Lastwagen prallt auf A 5 in Baustellenabsperrung/Über 200.000 Euro Schaden-Keine Gefahr durch Ladung

Mörfelden (ots)

Am Montag (29.11.), gegen 10.20 Uhr, prallte der 63 Jahre alte Fahrer eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens samt Anhänger auf der A 5, in Fahrtrichtung Darmstadt, aus bislang unbekannter Ursache auf einen auf der rechten Fahrspur zur Absicherung einer Baustelle aufgestellten Sperranhänger. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von insgesamt über 200.000 Euro. Der 63-Jährige wurde mit Verletzungen leichterer Art in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 56-jähriger Mitarbeiter der Baustellenfirma, der auf dem Beifahrersitz des Lastwagens saß, an dem der Sperranhänger angebracht war, wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Er musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von dem mit Sprengstoff beladenen Lastzug ging keinerlei Gefahr aus. Der Verkehr in Fahrtrichtung Darmstadt konnte auf den übrigen freien Fahrspuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Die Ladung wurde bei dem Aufprall nicht beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen Sprengstoff, der unter anderem für Sprengungen beispielsweise in Bergwerken Verwendung findet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell