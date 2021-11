Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Kind wurde verletzt

Groß-Gerau (ots)

Am Montag (29.11.21), gegen 07:30 Uhr, kam es in Groß-Gerau, an der Kreuzung Gernsheimer Straße / Europaring, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kind, welches mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollte, war bei Grünlicht der LZA in den Kreuzungsbereich (Richtung Dornberger Pforte) eingefahren. Hierbei wurde das Kind von einem Pkw, welcher aus Richtung Berkach kam, am Hinterrad touchiert und zu Boden geschleudert. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem Sturz wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen, die sich zur Unfallzeit an der Kreuzung befanden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152-1750 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell