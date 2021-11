Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Jugendliche durchsuchen Auto nach Wertsachen

Fürth (ots)

Beim Durchstöbern eines unverschlossenen Busses, sind am Sonntagabend (28.11.) vier Jugendliche erwischt worden. Die zuvor mitgenommene Winterjacke im Wert von etwa 250 Euro ließen sie auf der Flucht zurück. Bei der Nacheile konnte ein 16-Jähriger vom Bestohlenen selbst festgehalten werden. Seine zwei gleichaltrige Freunde wurden durch die alarmierte Polizeistreife im Bereich des Bahnhofs geschnappt.

Die Vierergruppe wurde von den Besitzern selbst gegen 20.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie den auf dem Grundstück "In den Betten" den abgestellten Bus durchsuchten. Auf der Wache wurde wegen des Diebstahls Anzeige erstattet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ein Jugendlicher in eine Wohngruppe gebracht. Seine zwei Freunde gingen zurück in deren Familien.

