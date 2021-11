Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher in der Schule/Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Die Wilhelm-Leuschner-Schule in der Bessunger Straße geriet in der Nacht zum Samstag (27.11.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter schlugen zunächst die Scheibe zu einem Lehrerzimmer ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume und ließen hierbei unter anderem den Inhalt einer Geldkassette sowie Getränke mitgehen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell