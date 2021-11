Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnungseinbrecher in Arheilgen und Eberstadt

Darmstadt (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Polizei am Samstag (27.11.) gemeldet.

In der Zeit zwischen 16.20 und 18.15 Uhr, drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Reihenhaus "Am Trockenbusch" in Eberstadt ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Zwischen 18.50 und 22.35 Uhr suchten sich Einbrecher zudem ein Einfamilienhaus im Malvenweg in Arheilgen aus. Dort hebelten die Täter zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher öffneten und durchwühlten nahezu alle Schränke, wurde aber offenbar nicht fündig und zogen ohne Beute wieder ab.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist unklar. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

