Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Darmstadt (ots)

Drei Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (28.11.), kurz vor 5.00 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zugang in eine Gaststätte in der Lauteschlägerstraße.

In dem Lokal entwendeten sie anschließend ein Geldkassette sowie ein Mobiltelefon und versuchten zudem einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge bemerkte die Täter. Das Trio flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Mit ihrem rabiaten Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 2500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110.

