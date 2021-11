Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Transporter im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots)

Ein in der Kahlertstraße geparkter grauer Transporter der Marke Opel geriet in der Nacht zum Sonntag (28.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten auf bislang nicht bekannte Weise über eine Fahrzeugtür in den Innenraum und ließen dort unter anderem einen Rucksack samt Notebook sowie Bekleidung mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell