Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Wohnmobil geplündert/Zeugen gesucht

Nauheim (ots)

Ein in der Bachgasse geparktes Wohnmobil geriet am Samstagabend (27.11.), in der Zeit zwischen 19.00 und 20.50 Uhr, in das Visier Krimineller.

Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Camper. Anschließend ließen sie dort diverse Campingutensilien sowie zwei auf der Fahrradhalterung deponierte E-Bikes mitgehen. Der Schaden beträgt insgesamt mindestens 5000 Euro.

HInweise von Zeugen in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell